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В Волгоградской области отменили действовавшую менее часа ракетную опасность

Действовавшую чуть менее часа ракетную опасность отменили в Волгоградской области. О возможной угрозе.

Действовавшую чуть менее часа ракетную опасность отменили в Волгоградской области.

О возможной угрозе жителей региона предупредили сегодня в 19:30. Получив сообщения, волгоградцы услышали и вой сирены, который в этот раз впервые сопровождался голосовым оповещением о необходимости спуститься в укрытие.

Об отмене ракетной опасности в РСЧС сообщили в 20:09. Горожане, которые укрывались в подвалах домов, могут возвращаться в свои квартиры.

Фото Андрея Поручаева.

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