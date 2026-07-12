В Волгоградской области отменили действовавшую менее часа ракетную опасность

Действовавшую чуть менее часа ракетную опасность отменили в Волгоградской области.
О возможной угрозе жителей региона предупредили сегодня в 19:30. Получив сообщения, волгоградцы услышали и вой сирены, который в этот раз впервые сопровождался голосовым оповещением о необходимости спуститься в укрытие.
Об отмене ракетной опасности в РСЧС сообщили в 20:09. Горожане, которые укрывались в подвалах домов, могут возвращаться в свои квартиры.
Фото Андрея Поручаева.
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