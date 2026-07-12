Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 13−18 метров в секунду ожидаются в Москве в понедельник, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, с 00.00 до 21.00 13 июля в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град. При грозе порывы ветра до 13−18 метров в секунду», — говорится в сообщении комплекса в канале на платформе «Макс».
Горожан призвали быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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