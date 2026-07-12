Во Франции эвакуировали 300 человек из-за угрозы нападения на евреев

Во французском муниципалитете Сарсель под Парижем полиция эвакуировала около 300 человек после обнаружения автомобиля, который, по версии Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI), может быть связан с подготовкой нападения на еврейскую общину. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на источник.