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Во Франции эвакуировали 300 человек из-за угрозы нападения на евреев

Во французском муниципалитете Сарсель под Парижем полиция эвакуировала около 300 человек после обнаружения автомобиля, который, по версии Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI), может быть связан с подготовкой нападения на еврейскую общину.

Источник: РБК

Во французском муниципалитете Сарсель под Парижем полиция эвакуировала около 300 человек после обнаружения автомобиля, который, по версии Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI), может быть связан с подготовкой нападения на еврейскую общину. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на источник.

По информации радиостанции, припаркованный автомобиль обнаружили накануне около 21:30 (20:30 мск) на улице Анри Дюнан. В нем не было ни пассажиров, ни водителя. В целях безопасности силовики эвакуировали посетителей кинотеатра и нескольких расположенных поблизости ресторанов.

Вскоре на место прибыли саперы, завершившие операцию незадолго до полуночи. В багажнике автомобиля обнаружили винтовку с семью патронами и пистолет с десятью патронами.

В марте в американском штате Мичиган мужчина на автомобиле въехал в здание синагоги и открыл стрельбу. По словам шерифа округа Окленд Майкла Бушара, после ответного огня полиции нападавшего обнаружили мертвым в загоревшемся автомобиле. Источники CNN сообщили, что в машине находилось большое количество взрывчатки.

В результате нападения никто не погиб, однако, как сообщал Бушар, в больницы были доставлены не менее 30 сотрудников правоохранительных органов. После произошедшего местные еврейские организации временно закрылись.

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