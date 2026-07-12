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Синоптик Позднякова не видит условий для формирования смерчей в Москве

В Москве в настоящее время отсутствуют условия для формирования смерча, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, погода недостаточно жаркая, а атмосферный фронт утратил контрастность.

«Нет, конечно. В Москве сейчас нет условий для формирования смерча», — сказала РИА «Новости» Позднякова, отвечая на соответствующий вопрос.

Синоптик пояснила, что смерчи в России возможны, особенно летом, на контрастных холодных фронтах, однако для возникновения такого явления требуются особые метеоусловия, которых в столичном регионе пока не наблюдается. Жителям и гостям города беспокоиться не о чём.

Ранее мощный смерч прошёл по Рязанской области, повредив базу отдыха в Дубровичах, где повалило десятки деревьев и пострадали здания, но люди не пострадали. Синоптики предупреждали, что циклон движется в центр России и может затронуть Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую области. А в подмосковном посёлке «Никольское» смерч повредил крыши и облицовку нескольких домов на улице Клубничной, пострадавших нет, очевидцы сообщают о движении циклона в сторону Москвы.

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