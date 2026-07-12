Синоптик Позднякова не видит условий для формирования смерчей в Москве

Ранее мощный смерч прошёл по Рязанской области, повредив базу отдыха в Дубровичах, где повалило десятки деревьев и пострадали здания, но люди не пострадали. Синоптики предупреждали, что циклон движется в центр России и может затронуть Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую области. А в подмосковном посёлке «Никольское» смерч повредил крыши и облицовку нескольких домов на улице Клубничной, пострадавших нет, очевидцы сообщают о движении циклона в сторону Москвы.