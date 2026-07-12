Жительница Тюменской области победила в конкурсе «Женщины-лидеры Урала»

Победительницей VI конкурса «Женщины-лидеры Урала» стала Людмила Беседина из Тюменской области, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Проведение таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Отметим, что данный конкурс направлен на поиск и продвижение перспективных руководительниц, отображение их роли в социальном и экономическом развитии территорий, повышение престижа женского предпринимательства и лидерства. Людмила Беседина стала лучшей в номинации «За вклад в развитие промышленности Тюменской области». Она является заместителем гендиректора Тюменского ремонтно-механического завода.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.