Жительница Тюменской области победила в конкурсе «Женщины-лидеры Урала»

Отметим, что данный конкурс направлен на поиск и продвижение перспективных руководительниц, отображение их роли в социальном и экономическом развитии территорий, повышение престижа женского предпринимательства и лидерства. Людмила Беседина стала лучшей в номинации «За вклад в развитие промышленности Тюменской области». Она является заместителем гендиректора Тюменского ремонтно-механического завода.