Власти Пермского края объяснили, когда откроют ледяную пещеру в Кунгуре

— Мы выявили нарушения условий лицензии и технического проекта, — пояснили тогда в надзорном ведомстве. — В частности, установлено, что ежегодно, начиная с 2020 года, общее число граждан, посещающих Кунгурскую ледяную пещеру в праздники, превышало максимально допустимое для посещений в сутки. Кроме того, компания-оператор не производила расчеты теплового баланса пещеры и не оценивала влияние антропогенного фактора на динамику изменения запасов снежно-ледяных отложений в зависимости от конкретных условий, сложившихся за 2020 и 2021 годы.