Власти Пермского края объяснили, когда откроют ледяную пещеру в Кунгуре

Один из главных туристических брендов Урала — ледяная пещера в Кунгуре — закрыта уже второй год из-за судебных разбирательств.
С июня прошлого года один из самых раскрученных туристических объектов Урала — ледяная пещера неподалеку от города Кунгура — закрыта. Причиной тому многочисленные нарушения со стороны компании, занимавшейся организацией экскурсий в промороженное подземелье.
Кунгурская ледяная пещера много лет является точкой притяжения для тысяч туристов, посещающих Западный Урал. Она одна из крупнейших карстовых пещер в европейской части России. И относится к особо охраняемым природным территориям, то есть находится в ведении федерального агентства Роснедра, но экскурсии в ней проводила компания «Сталагмит-Экскурс», получившая на это лицензию.
Пещеру ежегодно посещали 100−150 тысяч человек. Однако в последние годы ситуация изменилась. Еще весной 2022 года пермская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила административное дело в отношении компании, эксплуатирующей Кунгурскую ледяную пещеру.
В уникальной ледяной пещере 48 гротов и 70 озер, самое большое — площадью 1460 квадратных метров и глубиной пять метров.
— Мы выявили нарушения условий лицензии и технического проекта, — пояснили тогда в надзорном ведомстве. — В частности, установлено, что ежегодно, начиная с 2020 года, общее число граждан, посещающих Кунгурскую ледяную пещеру в праздники, превышало максимально допустимое для посещений в сутки. Кроме того, компания-оператор не производила расчеты теплового баланса пещеры и не оценивала влияние антропогенного фактора на динамику изменения запасов снежно-ледяных отложений в зависимости от конкретных условий, сложившихся за 2020 и 2021 годы.
В это же время появились претензии к оператору и у Ростехнадзора. Чиновники заявили, в частности, что зафиксировали отслоения в кровле горной массы и обнаружили скользкие участки на прогулочной тропе. Выявлялись и другие нарушения, из-за которых в начале 2024 года допуск туристов в пещеру остановили. Впрочем, после устранения замечаний пещера заработала в обычном режиме.
Однако в августе того же года региональное минприроды выявило, что компания-оператор пробурила скважину для исследовательских целей. Чиновники посчитали это грубейшим нарушением условий эксплуатации. Федеральное агентство Роснедра досрочно отозвало лицензию. Это лишило предприятие права водить туристов в легендарное подземелье.
С тех пор идут нескончаемые судебные процессы. Как следует из материалов Московского арбитражного суда, пока спор не завершился окончательно, Роснедра не должны никому выдавать новую лицензию на туристическое использование ледяного чуда.
«Возможно ли в нынешней ситуации продолжение экскурсионной деятельности? — комментирует происходящее Анна Простолупова — адвокат, член президиума Коллегии адвокатов “СОГА”. — Нет: действует судебный запрет. Учитывая то, что предыдущая лицензия была бессрочной, стоит ожидать, что пещера будет открыта для туристов с момента получения лицензии новым юридическим лицом».
В ответ на запрос «РГ» в администрации губернатора Пермского края сообщили, что сейчас минприроды края планирует провести обследования всех пещер в Прикамье, в том числе и Кунгурской, чтобы выработать научный подход по их охране и щадящему использованию. И только тогда ледяное подземелье откроется для туристов.
Между тем.
Цены на билеты в пещеру колебались от 800 до 1300 рублей. Учитывая, что за год ее посещало больше ста тысяч человек, общий недополученный доход с закрытием объекта может доходить до 100 миллионов рублей. Львиная часть этих средств шла компании — организатору экскурсий. В казну региона уходили налоговые отчисления от их деятельности.