В полуфинале ЧМ-2026 сыграют Франция с Испанией и Англия с Аргентиной

Ранее Life.ru писал, что главным фаворитом чемпионата мира-2026 стала Франция с 34% шансов на победу, за ней следуют Испания (23,5%), Англия (22%) и Аргентина (20,5%). В полуфиналах 15 июля встретятся Аргентина и Англия, а днём ранее — Испания с Францией, турнир с участием 48 команд в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля.