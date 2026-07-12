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В полуфинале ЧМ-2026 сыграют Франция с Испанией и Англия с Аргентиной

Стали известны все участники ½ финала чемпионата мира по футболу 2026 года. По итогам завершившихся четвертьфинальных матчей определились четыре сильнейшие команды турнира.

Источник: Life.ru

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Франция — Испания (матч пройдёт 14 июля в Далласе);Англия — Аргентина (встреча состоится 15 июля в Атланте).

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, которая сохраняет шансы на защиту титула.

Ранее Life.ru писал, что главным фаворитом чемпионата мира-2026 стала Франция с 34% шансов на победу, за ней следуют Испания (23,5%), Англия (22%) и Аргентина (20,5%). В полуфиналах 15 июля встретятся Аргентина и Англия, а днём ранее — Испания с Францией, турнир с участием 48 команд в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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