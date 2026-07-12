Ростовстат назвал города с самой дорогой и самой дешёвой говядиной

Наиболее бюджетную цену на этот вид мяса зафиксировали в Сальске — 657 рублей за килограмм. Кроме того, ведомство озвучило средние расценки на другие виды мяса: свинина в регионе стоит в среднем 425 рублей за кг, а курятина — 239 рублей.