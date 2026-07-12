Волгоградский «Ротор» стартовал в новом сезоне. Характер есть, но класс соперника взял своё

Однако две ошибки в обороне стоили «Ротору» слишком дорого. На 32‑й и 33‑й минутах «Нижний Новгород» воспользовался провалами в защите гостей и оформил комфортное преимущество — 2:0. Казалось, что интрига погасла, но именно в этот момент «Ротор» показал свой характер. Сине-голубые не опустили руки, команда добавила активности у чужой штрафной. Два точных удара Владиса Эмерсона на 41‑й и 45‑й минутах не просто сравняли счёт — они вернули интригу и доказали, что гости умеют переживать кризисные моменты. Уже в компенсированное время к первому тайму эпизод у штрафной «Ротора» обернулся пенальти: мяч скользнул по руке Артёма Симоняна, и судья уверенно указал на «точку». На перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу хозяев.