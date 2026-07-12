В Башкирии благодаря господдержке открыли швейную мастерскую

Уточняется, что женщина получила субсидию в размере 350 тысяч рублей. На эти средства она приобрела четыре швейные и одну вышивальную машины. С помощью данного оборудования в мастерской будут работать с разными тканями и создавать неповторимые узоры. При поддержке супруга Регины для ателье возвели отдельное здание рядом с домом семьи.