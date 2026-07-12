В Башкирии благодаря господдержке открыли швейную мастерскую

Швейную мастерскую открыли в Кармаскалинском районе Республики Башкортостан, сообщили в администрации муниципалитета. Это стало возможным, поскольку местная жительница Регина Шагиахметова заключила соцконтракт по нацпроекту «Семья».
Уточняется, что женщина получила субсидию в размере 350 тысяч рублей. На эти средства она приобрела четыре швейные и одну вышивальную машины. С помощью данного оборудования в мастерской будут работать с разными тканями и создавать неповторимые узоры. При поддержке супруга Регины для ателье возвели отдельное здание рядом с домом семьи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.