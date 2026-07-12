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Красноярцам рассказали о вакансиях с зарплатой 100−500 тысяч рублей

Какие предложения попали в топ самых интересных.

Источник: Комсомольская правда

Красноярцам рассказали о вакансиях с зарплатой от 100 до 500 тысяч рублей. Рейтинг самых лучших предложений июля составил сервис SuperJob.

Итак, на первой строчке — главный врач стоматологии. Ему обещают 200−500 тысяч в месяц. Требования к кандидату: высшее медицинское образование и опыт не меньше трех лет.

Вторую строчку занимает вакансия шлифовщика. Здесь зарплата пониже, 130 тысяч рублей. Обязательно среднее профессиональное образование, пятый разряд и год опыта.

Третье место — у торгового представителя. Он может получать от 120 тысяч рублей и больше. Ищут человека с опытом продаж, коммуникабельного и ориентированного на результат.

Кроме того, в топе лучших предложений июля оказалась вакансия водителя. Зарплата от 120 тысяч и выше. У претендента должен быть собственный грузовой автомобиль.

И последний в пятерке врач-стоматолог — на зарплату в 100 тысяч рублей. Среди требований высшее образование, трехгодичный опыт и способность работать в команде.