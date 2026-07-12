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В Кувейте беспилотник атаковал морскую буровую платформу, пострадал человек

Также были атакованы три сухопутных погранпункта Кувейта.

В Кувейте морская буровая платформа подверглась удару беспилотника, один человек пострадал. Об этом сообщили в министерстве обороны эмирата.

По данным ведомства, также атакованы были три сухопутных пограничных пункта на севере страны.

Как писал сайт KP.RU, 27 июня в Кувейте работала система противовоздушной обороны. Военные отражали налет ракет и беспилотников. Генштаб армии страны предупреждал, что звуки взрывов являются результатом работы кувейтской ПВО.

28 июня в Бахрейне прозвучали сирены. Сигналы тревоги были слышны по всей стране. На фоне предупреждения об опасности жителей призывали найти укрытия.

3 июня Кувейт подвергся налету беспилотников и ракет. Ночью местные силы ПВО отражали «вражескую атаку». Местных жителей призвали соблюдать меры безопасности.

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