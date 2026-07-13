Новый поезд до Адлера будет курсировать из Москвы

Из Москвы с 16 июля запустят новый поезд до Адлера. Состав № 197/198 будет ходить через день.
В пути поезд проследует через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе из Сочи. Отправляться он будет с Павелецкого вокзала столицы в 00:55 и прибывать на конечную станцию на следующий день в 19:00.
Поезд будет одноэтажным. В составе купейные и плацкартные вагоны. Купить билет можно не раньше, чем за 30 дней до отправления. Перевозчиком выступает «Гранд Сервис Экспресс».
Важной железнодорожных перевозок в летний сезон на Черноморском побережье особенно возросла, учитывая постоянные перебои в воздушном сообщении. Пассажирам самолетов приходится сутками ждать своих рейсов из-за ограничений в полетах.
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