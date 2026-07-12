На предприятии «Механик» в Татарстане оптимизируют работу

Предприятие «Механик», действующее в Татарстане, оптимизирует работу. Компания является участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре энергоресурсоэффективных технологий.
На данном предприятии производят компоненты узлов для нефтяной и газовой промышленности. В компании уже состоялась стартовая встреча, посвященная запуску федпроекта. Эксперты регионального центра компетенций осмотрели территорию предприятия, ознакомились с производственными участками и этапами процессов.
Компания присоединилась к федпроекту для выполнения ряда целей. Среди них — устранение имеющихся проблем с качественными характеристиками заготовок в процессе обработки, организация эффективной внутренней логистики между производственными участками.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.