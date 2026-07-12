Как в регионах России работает система заправки автомобилей по госномеру

Между тем закономерно, что введение системы «чет-нечет» и общие трудности с бензином ожидаемо повлияли на рост цен на такси. Кому-то нужно по делам, кому-то к врачу, а у машины с «неправильным» номером закончился бензин. Читатели поделились с «РГ», что траты выросли примерно на 40%. Так, еще в июне поездки из центра Нижнего Новгорода до Зеленого Города стоили 800−900 рублей, а уже 10 июля за тот же самый маршрут пришлось выложить 1300 рублей. Однако добавим, что у крупных агрегаторов цена зависит от многих факторов: погодных условий, загруженности дорог и количества машин такси на линиях. При этом именно на последнюю составляющую влияет наличие или отсутствие бензина на АЗС.