Нижегородский биохимический холдинг наладит производство ацетатов целлюлозы

Новое производство ацетатов целлюлозы будет запущено нижегородским биохимическим холдингом «Оргхим», сообщили в пресс-службе правительства региона. Это отвечает целям и задачам национального проекта «Новые материалы и химия».
«Оргхим» вместе с Казанским научным центром РАН создает промышленную технологию получения ацетатов целлюлозы без использования уксусного ангидрида, оборот которого в России запрещен. На основе этой разработки будет создано крупнотоннажное производство. Оно обеспечит продукцией коммерческих потребителей и оборонную отрасль. В качестве основного сырья рассматривается органосольвентная целлюлоза. Получать ее планируют из отходов лесопиления в исследовательском центре холдинга.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.