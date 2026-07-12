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ВСУ два раза за сутки направили ракеты на Волгоград

В Волгоградской области два раза за сутки объявлялась ракетная опасность. О возможной угрозе жителей.

В Волгоградской области два раза за сутки объявлялась ракетная опасность. О возможной угрозе жителей региона предупреждали утром и вечером 12 июля.

Отметим в ночь с 11 на 12 июля в регионе действовали сразу две опасности — беспилотная и ракетная опасности. Ракетная опасность продлилась чуть более получаса — с 01:30 до 02:05. Беспилотная же опасность действовала чуть более четырех часов — с 00:42 до 05:02.

Второй раз за сутки объявлялась ракетная опасность вечером менее чем на час — с 19:30 до 20:09. Оба раза в региона включались сирены.

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