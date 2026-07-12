Власти ищут подрядчика, который за 74,2 млн рублей благоустроит набережную в Краснознаменске

Власти ищут подрядчика для благоустройства набережной реки Шешупе в Краснознаменске. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 74,2 млн рублей. Заявки от желающих принять участие в аукционе принимают до 20 июля. Итоги подведут 22 июля. Подрядчик должен будет провести все работы на объекте до 1 октября 2027 года.
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