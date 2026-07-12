В Подмосковье откроют Музей Сенницкой библиотеки графини Келлер

Музей Сенницкой библиотеки графини Келлер откроют 17 июля в городском округе Коломна в Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Учреждение создали в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Мария Александровна Келлер была одной из последних владелиц усадьбы Сенницы, на базе которой откроют музей. Графиня внесла значительный вклад в развитие данного имения в конце XIX — начале XX века. Музей возродит легендарную библиотеку, которая 100 лет назад считалась жемчужиной усадьбы.
Так, для посетителей подготовят программу «Золото Сенниц 7097». Ее название имеет символическое значение. Именно 7097 книг было собрано несколькими поколениями владельцев усадьбы. В имении также хранилось сибирское золото. Оно было найдено в древних курганах князем Матвеем Петровичем Гагариным, некогда владевшим усадьбой. Сокровища были отправлены Петру I и вошли в знаменитую Сибирскую коллекцию, которая сейчас хранится в Золотой кладовой Государственного Эрмитажа.
Посетители музея смогут осмотреть восстановленные исторические интерьеры, тайную лестницу, кабинет редкостей, алхимическую лабораторию и комнату графини. Еще для гостей усадьбы проведут публичную лекцию о сенсационных находках из архивов, а также атмосферный концерт во дворике ресторана «Зеленый дятел».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.