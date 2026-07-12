В Подмосковье откроют Музей Сенницкой библиотеки графини Келлер

Так, для посетителей подготовят программу «Золото Сенниц 7097». Ее название имеет символическое значение. Именно 7097 книг было собрано несколькими поколениями владельцев усадьбы. В имении также хранилось сибирское золото. Оно было найдено в древних курганах князем Матвеем Петровичем Гагариным, некогда владевшим усадьбой. Сокровища были отправлены Петру I и вошли в знаменитую Сибирскую коллекцию, которая сейчас хранится в Золотой кладовой Государственного Эрмитажа.