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В ООН бьют тревогу из-за возобновившихся боевых действий на Ближнем Востоке

Гуттериш призвал США и Иран срочно возобновить мирные переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Генсек ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен возобновлением боевых действий на Ближнем Востоке и призвал Вашингтон и Тегеран к миным переговорам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен серьезной эскалацией и возобновившимся военным противостоянием в [Персидском] заливе… Эти нападения должны прекратиться», — говорится в сообщении.

В завлении Гутерриш призвал США и Иран проявлять максимальную сдержанность, избегать дальнейшей эскалации и предпринять немедленные шаги по деэскалации. Вашингтону и Тегерану следует безотлагательно вернуться за стол переговоров и разрешать противоречия дипломатическими средствами.

Как писал сайт KP.RU, Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о проведении третьей за неделю волны масштабных воздушных и морских ударов по территории Ирана. В ходе операции было поражено около 140 военных целей.

В ответ Исламская республика начала серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

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