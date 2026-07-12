В ООН бьют тревогу из-за возобновившихся боевых действий на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен возобновлением боевых действий на Ближнем Востоке и призвал Вашингтон и Тегеран к миным переговорам. Об этом говорится в заявлении, опубликованном официальным представителем главы всемирной организации Стефаном Дюжарриком.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен серьезной эскалацией и возобновившимся военным противостоянием в [Персидском] заливе… Эти нападения должны прекратиться», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о проведении третьей за неделю волны масштабных воздушных и морских ударов по территории Ирана. В ходе операции было поражено около 140 военных целей.
В ответ Исламская республика начала серию ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.