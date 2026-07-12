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Калининград отметил День рыбака возложением цветов и новой выставкой на судне

Сегодня на набережной Музея Мирового океана прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

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Сегодня на набережной Музея Мирового океана прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню рыбака. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

У памятника «Пионерам океанического лова» поздравляли ветеранов рыбопромысловой отрасли. Участники возложили цветы и почтили память первых покорителей океанических промыслов. Особенно символичным стало открытие на борту СРТ-129 выставки «Труженики моря», где представлены архивные документы, судовые колокола, карты рыбопромысловых бассейнов и модели современных траулеров.

Завершился праздник концертом творческих коллективов у сцены рядом с судном «Витязь».

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