Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00

«Работаем над тем, чтобы процесс заправки стал максимально прозрачным и комфортным для каждого жителя города. Рассылка QR-кодов начнется сегодня с 22.00», — сообщил он.
На один номер телефона можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ).
Как это теперь работает:
Подтверждение: после того как система рандомно выберет вашу заявку, у вас есть возможность отказаться от нее в течение 5 минут, если следующий день для вас не удобен. Если отказ не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора.
Повторные заявки: после использования кода новую заявку на заправленный автомобиль по коду можно будет подать через 7 календарных дней после даты заправки.
Вероятность выбора: алгоритм настроен так, что заявки, поданные ранее, будут выбираться с увеличивающейся вероятностью. Также последующие вероятности повышаются, если вы осуществили заправку по коду, и снижаются, если вы получили код, но не воспользовались им.
Изменение данных: вы можете изменить тип топлива в уже поданной заявке (до момента её автоматического выбора) — это не снизит вероятность получения кода.
Если у вас есть потребность для смены ГРЗ, то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.