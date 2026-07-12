Reuters: Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных БПЛА для Украины

Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Украины, что является одной из крупнейших известных закупок дронов для страны со стороны Запада. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, заказ включает FPV-дроны Shrike, произведенные украинской компанией SkyFall и оснащенные программным обеспечением американской компании Auterion для автономного отслеживания и ликвидации движущихся целей.
Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил размер контракта и добавил, что на закупку потребуется около 90 миллионов евро. По его словам, часть беспилотников уже отправили Украине, а оставшаяся часть поступит в страну в текущем году, передает агентство.
8 июля президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Штаты планируют передать Киеву лицензию на самостоятельное производство зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом Вашингтон не планирует передавать стране готовые перехватчики.