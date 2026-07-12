Ураганы, смерчи и ливни обрушились на российские регионы

Стихия с мощными ливнями и грозами бушевала девять часов почти без передышки и в Петербурге. Соцсети петербуржцев заполнили видео молний невероятного малинового цвета и превратившихся в реки улиц. Городская ливневая канализация за сутки приняла свыше четырех миллионов кубометров сточных вод — в два раза больше нормы. На многих участках лужи доходили до окон машин. На Университетской набережной из-за плохой видимости легковушка съехала в Неву и утонула — женщине, которая была за рулем, удалось выбраться с помощью прохожих.