Патриарх Кирилл напомнил власти о заповеди «не укради»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после богослужения в Петропавловском соборе города Санкт-Петербурга заявил, что власть пользуется почитанием народа только тогда, когда ее действия соответствуют божественным заповедям. Как передают информационные агентства, предстоятель Русской православной церкви особо выделил заповедь «не укради».
По словам патриарха, любой руководитель должен помнить, что «правит всем Господь», а успешность власти напрямую зависит от следования нравственным принципам. «Власти становятся успешными, почитаемыми народом, тогда, когда их властные полномочия и осуществление этой власти находятся в русле божественных заповедей. А там все написано: “не укради” и так далее», — приводит слова патриарха пресс-служба.
Богослужение состоялось в день памяти святых апостолов Петра и Павла. На литургии в соборе Петропавловской крепости присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. По окончании службы глава города был удостоен ордена Славы и чести II степени во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии и в связи с 70-летием со дня рождения. Вручая губернатору образ Спасителя, патриарх Кирилл отметил, что светские власти не должны забывать: «всем правит Господь», и вручил икону в благословение на губернаторские труды.
Ранее патриарх Кирилл призывал россиян молиться о стране, президенте Владимире Путине и воинах, выражая уверенность, что молитвы необходимы для защиты Богом «от врагов и внешних, и внутренних».
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