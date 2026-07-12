Патриарх Кирилл напомнил власти о заповеди «не укради»

Богослужение состоялось в день памяти святых апостолов Петра и Павла. На литургии в соборе Петропавловской крепости присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. По окончании службы глава города был удостоен ордена Славы и чести II степени во внимание к помощи Санкт-Петербургской митрополии и в связи с 70-летием со дня рождения. Вручая губернатору образ Спасителя, патриарх Кирилл отметил, что светские власти не должны забывать: «всем правит Господь», и вручил икону в благословение на губернаторские труды.