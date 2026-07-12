Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели байдарочников

Родные погибших заявили, что ЧП в Белом море случилась по вине организатора похода Олега Беневаленского. По их словам, перед походом туристы не зарегистрировались в республиканском МЧС. Кроме того, они вышли в море, когда погода начинала портиться, а некоторые из них были без спасательных жилетов. Фото Карельский Следком t.me.