В Сочи арестовали мужчину, пристававшего к туристке с детьми

Местные СМИ писали, что в субботу мужчина якобы пытался увести чужих детей из ресторана быстрого питания, предлагая им деньги, а их мать ударил по голове. Нарушителя из Кропоткина в тот же день задержали сочинские полицейские и составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ («неповиновение законному требованию сотрудника полиции»).