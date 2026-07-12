В Сочи арестовали мужчину, пристававшего к туристке с детьми

СОЧИ, 12 июл — РИА Новости. Суд в Сочи арестовал на трое суток мужчину, который приставал к жительнице Ростова-на-Дону и ее детям у заведения общественного питания, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Местные СМИ писали, что в субботу мужчина якобы пытался увести чужих детей из ресторана быстрого питания, предлагая им деньги, а их мать ударил по голове. Нарушителя из Кропоткина в тот же день задержали сочинские полицейские и составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ («неповиновение законному требованию сотрудника полиции»).
«Решение о вынесении штрафа или ареста по данной статье принимается судом. Суд был, дали арест трое суток», — сказали агентству в полиции Кубани.
Там добавили, что проверочные мероприятия продолжаются.