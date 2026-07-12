«Сильная сборная, жаль, что без французов»: После слов экс-премьера Испании на ЧМ начался сущий кошмар

Рахой, возглавлявший кабинет министров с декабря 2011 по май 2018 года, пока воздерживается от комментариев. Его реплика прозвучала накануне полуфинала чемпионата мира между Францией и Испанией, который состоится 14 июля, что придало скандалу особый резонанс. Некоторые сторонники политика утверждают, что это была неудачная шутка, вырванная из контекста, однако большинство расценили слова как оскорбительные.