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Fars: КСИР уничтожил пусковые установки HIMARS в Кувейте 12 июля

Удары по американским HIMARS были нанесены с использованием беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил в воскресенье в Кувейте пусковые установки американских РСЗО HIMARS и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по объектам США. Об этом сообщило агентство Fars.

По данным издания, удары по американским HIMARS были нанесены с использованием беспилотников. При этом утверждалось, что ракеты РСЗО уже были готовы к запуску по территории Ирана.

Как писал сайт KP.RU, 12 июля в Кувейте морская буровая платформа подверглась удару беспилотника, один человек пострадал. По данным министерства обороны эмирата, также были атакованы три сухопутных пограничных пункта на севере страны.

Также 12 июля Центральное командование ВС США объявило о проведении третьей за неделю волны масштабных воздушных и морских ударов по территории Ирана.

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