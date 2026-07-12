Уралец выполнил «указание президента»: свадьба после прямой линии состоялась

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, получивший широкую известность после того, как в декабре 2025 года во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» сделал предложение своей девушке в прямом эфире, обвенчался с возлюбленной. О совершении таинства сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале.
На прямой линии Бажанов привлек внимание президента праздничным костюмом и плакатом с надписью «Хочу жениться!». Владимир Путин заметил, что журналист выглядит так, будто уже готов к бракосочетанию. В ответ на это Бажанов сделал предложение своей девушке Ольге, с которой встречался восемь лет, и пригласил главу государства на свадьбу.
Как отметил митрополит Евгений, он «с радостью выполнил указание президента», совершив венчание Кирилла и Ольги. Таинство прошло 12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла. Священнослужитель пожелал молодоженам крепкой семьи, счастья и Божией помощи.
Точная дата регистрации брака не раскрывается — ранее сам Бажанов объяснял это соображениями безопасности, уточняя лишь, что свадьба состоится в июле в Екатеринбурге. Примет ли президент приглашение, официально не сообщается.
Журналисту на момент прямой линии было 23 года, он родился в семье священника, учится на факультете журналистики Уральского федерального университета и работает штатным сотрудником службы информации «Областного телевидения». Его избранница, как он рассказывал, обучается на факультете психологии МГУ. В 2023 году Бажанов побеждал в конкурсе «Творческий фристайл» на медиафоруме «Вершина».
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