Уралец выполнил «указание президента»: свадьба после прямой линии состоялась

На прямой линии Бажанов привлек внимание президента праздничным костюмом и плакатом с надписью «Хочу жениться!». Владимир Путин заметил, что журналист выглядит так, будто уже готов к бракосочетанию. В ответ на это Бажанов сделал предложение своей девушке Ольге, с которой встречался восемь лет, и пригласил главу государства на свадьбу.