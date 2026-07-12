В Госдуме назвали «полным бредом» обвинения в причастности РФ к смерти Грэма*

— Все это глупости, понятно, которые, естественно, при любом варианте будут разыгрывать. Все наши враги будут использовать любой вариант, чтобы оболгать Россию, а это был один из самых ярых русофобов, — подчеркнул депутат в беседе с порталом «Подъем».