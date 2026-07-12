В середине недели в Ростовской области ожидаются дожди с грозами

Прогноз погоды для Ростовской области на неделю с 13 по 19 июля 2026 года. Неделя начнётся с типичной для июля жары, но в середине недели ожидаются грозовые дожди, а к выходным погода прояснится.13 июля (понедельник)Днём +26…+32°C, ночью +16…+20°C. Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, умеренный (4−7 м/с).14 июля (вторник)Днём до +31°C, ночью +18…+20°C. Преимущественно облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3−5 м/с.
15 июля (среда)Днём +26…+28°C, ночью +20…+22°C. Неблагоприятный день: ожидаются дожди, местами сильные ливни и грозы. Вероятность осадков очень высокая. Ветер западный, 4−5 м/с.16 июля (четверг)Днём +26…+30°C, ночью +18…+21°C. Сохраняется вероятность дождей, облачно. Ветер слабый, западный (1−4 м/с).17 июля (пятница)Днём +29°C, ночью +19…+21°C. Облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Ветер южный, 3−4 м/с.18 июля (суббота)Днём +27…+29°C, ночью +16…+18°C. Ясно или малооблачно, без осадков. Начинается потепление. Ветер северо-восточный, 4−5 м/с.19 июля (воскресенье)Днём +28…+31°C, ночью +15…+19°C. Ясно, отличная солнечная погода, осадков не ожидается. Ветер восточный, 4−5 м/с.