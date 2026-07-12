В середине недели в Ростовской области ожидаются дожди с грозами

Прогноз погоды для Ростовской области на неделю с 13 по 19 июля 2026 года. Неделя начнётся с типичной для июля жары, но в середине недели ожидаются грозовые дожди, а к выходным погода прояснится.13 июля (понедельник)Днём +26…+32°C, ночью +16…+20°C. Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, умеренный (4−7 м/с).14 июля (вторник)Днём до +31°C, ночью +18…+20°C. Преимущественно облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 3−5 м/с.