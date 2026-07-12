Гроза, град и шквалистый ветер обрушатся на Москву в понедельник

Ранее мощный смерч прошёл по Рязанской области. Стихия повредила базу отдыха в Дубровичах. Ветер повалил десятки деревьев и повредил здания. Люди не пострадали. Синоптики предупреждали о движении циклона в центральную часть России. Удар стихии затронет Татарстан, Нижегородскую и Владимирскую области. В подмосковном посёлке «Никольское» смерч повредил крыши и облицовку нескольких домов на улице Клубничной. Пострадавших нет. Очевидцы сообщают о движении циклона в сторону Москвы.