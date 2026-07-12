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Калининградских водителей и пешеходов предупредили о надвигающемся тумане

В ближайшие три часа видимость упадёт до 500−1000 метров.

Источник: Клопс.ru

В ближайшие три часа Калининградскую область окутает туман. Об этом вечером в воскресенье, 12 июля, предупредили в региональном МЧС.

«Ожидается туман при видимости 500−1000 метров, местами 200 метров. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении ведомства в социальных сетях.

Синоптики также напоминают жителям Калининградской области о грозе, надвигающейся с северо-востока к центру региона.

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