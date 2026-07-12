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Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолёты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Life.ru

Ограничения связаны с временным запретом на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры ввели для обеспечения безопасности полётов. Срок действия особого порядка не уточняется.

Ранее Росавиация временно ограничила приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов, сроки их действия не уточняются.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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