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Волгоградская область оказалась под угрозой атак БПЛА 12 июля

В Волгоградской области вечером 12 июля объявили беспилотную опасность. Первое сообщение поступило в.

В Волгоградской области вечером 12 июля объявили беспилотную опасность. Первое сообщение поступило в 21−32 ч. Жителей региона просят не подходить к окнам, укрыться в помещениях без оконных проемов и сесть на пол между двумя капитальными стенами.

Напомним, в ночь с 11 на 12 июля в регионе действовали сразу две опасности — беспилотная и ракетная опасности. Ракетная опасность продлилась чуть более получаса — с 01:30 до 02:05. Беспилотная же опасность действовала чуть более четырех часов — с 00:42 до 05:02.

Второй раз за сутки объявлялась ракетная опасность вечером менее чем на час — с 19:30 до 20:09. Оба раза в региона включались сирены.

Изображение создано при помощи ИИ.

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