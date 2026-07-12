«Подземная фабрика»: Ученые раскрыли, как скоро появится новая нефть

Новая нефть формируется постоянно, но ждать быстрого пополнения ее запасов не стоит. Об этом РИА Новости заявил глава Института Карпинского Павел Химченко.
«Несмотря на то, что нефть продолжает формироваться в недрах Земли, это крайне медленный процесс, занимающий миллионы лет», — сказал он, подчеркнув, что человечество пока не научилось ускорять этот процесс, поэтому нефть остается невозобновляемым ресурсом и ее запасы следует беречь.
Химченко отметил, что геологические процессы, в том числе и те, которые приводят к образованию нефти, никогда не останавливаются. Они могут затухать, ускоряться, но никогда не прекращаются, так как находятся в непрерывном взаимодействии.
По словам завотделом стратиграфии и палеонтологии института Елены Раевской, «подземная фабрика» работает непрерывно, но это очень долгий процесс, поэтому рассчитывать на быстрое пополнение запасов нефти человечеству не стоит.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что получена лицензия на геологоразведку Турского участка недр в Пуровском районе Ямала. Площадь территории составляет 337 квадратных километров. По предварительным оценкам, здесь может находиться около 10 миллионов тонн нефти.