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В четырёх аэропортах Приволжья сняли ограничения на полёты

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полётов. Теперь работа аэропортов Приволжского федерального округа полностью возобновлена в штатном режиме.

«Аэропорты Казань, Самара (“Курумоч”), Ульяновск (“Баратаевка”), Чебоксары. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время вылета в справочных службах аэропортов и у своих перевозчиков. Причины введения и снятия ограничений не уточняются.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим работы из-за временных ограничений воздушного пространства. Рейсы выполняются по согласованию с уполномоченными органами для обеспечения безопасности, полной остановки нет, но возможны задержки и изменения расписания.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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