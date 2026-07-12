В четырёх аэропортах Приволжья сняли ограничения на полёты

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полётов. Теперь работа аэропортов Приволжского федерального округа полностью возобновлена в штатном режиме.