Во Франции остановили три атомных реактора из-за жары

Об остановке реактора на АЭС «Гольфеш» EDF сообщила 9 июля. В июне во Франции уже ограничивали производство электричества из-за жары. По данным Reuters, в полдень 24 июня выработка электроэнергии во Франции снизилась на 4,1 ГВт, что сравнимо с 7% от общего объема потребляемой энергии.