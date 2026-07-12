Во Франции остановили три атомных реактора из-за жары

Во Франции остановили работу трех атомных реакторов, чтобы предотвратить сброс горячей воды в реки во время аномальной жары. Об этом сообщает Le Figaro.
Отключения затронули реактор № 2 в Гольфеше, на берегу реки Гаронны, реактор № 3 в Бюже, на берегу Роны, и реактор № 2 в Шузе, на берегу Мааса. Кроме того, еще у восьми реакторов снизили мощность.
Как объяснило Électricité de France (EDF), это необходимо для снижения ущерба водным экосистемам, который наносит сбрасываемая с электростанций горячая вода.
Как отмечает газета, всего во Франции 57 ядерных реакторов, они обеспечивают примерно 70% производства электроэнергии. При этом все они расположены вблизи реки или моря для облегчения охлаждения. Для каждого объекта установлено предельное значение температуры воды.
Об остановке реактора на АЭС «Гольфеш» EDF сообщила 9 июля. В июне во Франции уже ограничивали производство электричества из-за жары. По данным Reuters, в полдень 24 июня выработка электроэнергии во Франции снизилась на 4,1 ГВт, что сравнимо с 7% от общего объема потребляемой энергии.
Накануне, 11 июля, в 24 департаментах в центральной и западной частях Франции объявили наивысший (красный) уровень погодной опасности из-за жары. Предыдущая волна аномальной жары накрыла страну в конце июня. В период с 22 по 28 июня во Франции зафиксировали 2025 дополнительных смертей.
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