«Подземная фабрика» не ускоряется: В Институте Карпинского объяснили, зачем беречь нефть

Заведующая отделом стратиграфии и палеонтологии Елена Раевская пояснила, что геологические процессы никогда не останавливаются — они могут затухать или ускоряться, но находятся в непрерывном взаимодействии. «Подземная фабрика» работает постоянно, однако это слишком долгий процесс. Всё начинается с остатков древних растений и животных, которые оседали на дне водоёмов, покрывались илом и песком и постепенно уходили вглубь земли. Рассчитывать на быстрое восполнение ресурсов не приходится.