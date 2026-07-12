В Росавиации рассказали о зарплатах и рабочем графике бортпроводников

Ранее президент Japan Airlines Мицуко Тоттори согласилась на 30-процентное сокращение зарплаты на два месяца после того, как старшая бортпроводница нарушила правило 12-часового отказа от алкоголя. Она выпила два бокала пива и два бокала вина в баре отеля за 45 минут до установленного срока, после чего оба утренних теста показали превышение допустимого уровня алкоголя (0,23 и 0,11 мг), что привело к снятию её с рейса, задержке вылета на 40 минут и необходимости искать замену.