Китайцы меняют электрокары чаще, чем телефоны: в чем подвох

В КНР средний срок эксплуатации одним владельцем электромобиля составляет 1,8 года — это меньше, чем время владения смартфоном. об этом сообщило издание China Press со ссылкой на совместный отчет Китайской ассоциации производителей автомобилей и Hejun Consulting.