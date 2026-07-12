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Китайцы меняют электрокары чаще, чем телефоны: в чем подвох

China Press: Средний срок владения электрокаром в КНР составляет 1,8 года.

Источник: Комсомольская правда

В КНР средний срок эксплуатации одним владельцем электромобиля составляет 1,8 года — это меньше, чем время владения смартфоном. об этом сообщило издание China Press со ссылкой на совместный отчет Китайской ассоциации производителей автомобилей и Hejun Consulting.

По данным издания, такая быстрая смена собственника связана со стремительным развитием технологий. Двух-трехлетние электрокары уже уступают новинкам по запасу хода, скорости зарядки и производительности процессоров.

Агентство Bloomberg отметило, что низкий срок владения электромобилем усугубляется и высоким уровнем амортизации. Так, за три года эксплуатации он теряет в цене в среднем 43,35%, что значительно превышает показатели бензиновых аналогов.

Как писал сайт KP.RU, китайские автомобильные бренды на протяжении нескольких последних лет активно осваивают рынок Европы, привлекая клиентов демократичными ценами, щедрым набором опций и выгодными условиями лизинга. Однако покупатели все чаще сталкиваются с неприятным сюрпризом: стоимость таких машин катастрофически падает сразу после выезда из салона.