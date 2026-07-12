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Axios: Грэм* шутил, что перед смертью ему надо разобраться с санкциями против РФ

Когда сенатор США Линдси Грэм* почувствовал, что ему становится хуже, он пошутил, что ему еще нужно «разобраться с санкциями» в отношении России и Ирана. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил портал Axios.

Когда сенатор США Линдси Грэм* почувствовал, что ему становится хуже, он пошутил, что ему еще нужно «разобраться с санкциями» в отношении России и Ирана. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил портал Axios.

— Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, Ираном и нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией, — рассказал политик в беседе с порталом.

Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Американский сенатор призывал к активизации противодействия России на мировой арене, а также выступал против Ирана и Китая.

По словам журналистки Маргарет Бреннан, перед своей смертью Грэм* заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что смерть сенатора была «быстрым концом» и, «возможно, не самым худшим способом умереть». Американский лидер назвал политика своим близким соратником и отметил, что тот был для него «как член семьи».

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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