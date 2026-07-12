Четыре человека погибли в результате атак ВСУ на Энергодар 12 июля

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что у Москвы были обоснованные претензии к тому, как медленно и недостаточно интенсивно секретариат агентства реагировал на прошествия в Энергодаре. При этом он подчеркнул, что у него сложилось впечатление, что российская сторона и представители МАГАТЭ нашли общий язык и достигли понимания. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал консультации интенсивным и продуктивными, но в то же время отметил, что они были напряженными.