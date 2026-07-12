Жару, а потом дожди прогнозируют в Ростове в рабочую неделю с 13 по 17 июля

В Ростове погода на следующей рабочей неделе, с 13 по 17 июля, будет изменчивой. В понедельник, 13 июля, утром в донской столице температура воздуха составит 23 градуса тепла, днем уже 29, а вечером и ночью — 26 и 22 градуса соответственно. День будет солнечным и без осадков.