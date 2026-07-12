Таинственный золотой символ заполонил Лас-Вегас и вызвал волну слухов

Ранее турист из американской Атланты сорвал джекпот в одном из казино Лас-Вегаса, выиграв 10 миллионов долларов после ставки всего в 5 долларов. По данным Westgate Las Vegas Resort & Casino, этот выигрыш стал одним из крупнейших в истории заведения.