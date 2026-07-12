DHA: 28 туристов госпитализировали после отравления в отеле в Турции

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года в Стамбуле скончались четверо туристов. Они прибыли из Гамбурга и остановились в местном отеле. Полиция задержала всех, кто так или иначе мог быть причастен к произошедшему, — это владелец отеля, где остановилась семья, продавцы лукума, мидий и кокореча (жареные потроха), пекарь и владелец кафе.