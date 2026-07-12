DHA: 28 туристов госпитализировали после отравления в отеле в Турции

На турецком курорте Кушадасы медики госпитализировали с симптомами пищевого отравления 28 постояльцев одного из отелей. Об этом сообщило агентство DHA.
По данным издания, инцидент произошел в пятизвездочной гостинице в районе Караова. Туристы пожаловались на тошноту и боль в желудке, после чего в отель были направлены машины скорой помощи. После оказания медпомощи большая часть постояльцев вернулась в отель.
В публикации отметили, что, предварительно, отравление могло произойти от употребления еды на шведском столе или воды, медслужбы проводят расследование.
Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года в Стамбуле скончались четверо туристов. Они прибыли из Гамбурга и остановились в местном отеле. Полиция задержала всех, кто так или иначе мог быть причастен к произошедшему, — это владелец отеля, где остановилась семья, продавцы лукума, мидий и кокореча (жареные потроха), пекарь и владелец кафе.