Глава «Камволя» Лугина вспомнила пошив юбок из 70 см импортной ткани в 1990-х

Генеральный директор «Камволя» Татьяна Лугина в эфире телеканала ОНТ рассказала, как в 1990-х шили юбки из 70 см импортной ткани.
Говоря о временах после развала Советского Союза, Лугина заметила:
«Этот студенческий образ жизни, талончики и тотальный дефицит».
По словам главы «Камволя» молодежь не могла мечтать ни о чем модном — ни о ткани, ни об обуви, ни о галантерее.
«Мы могли, сэкономив где-то на питании и купив какой-то отрез (сантиметров 60 — 70) импортной ткани, за ночь пошить себе юбку и быть, как говорится, модной и привлекательной. В то время не было зазорной ни одна профессия — это я точно помню», — поделилась воспоминаниями Татьяна Лугина.
Она рассказала, что в 1996 году начала работать на пинском предприятии «Полесье», где работало порядка 5000 человек. Там выпускали трикотажную пряжу, верхний трикотаж.
«Первые годы, наверное, было очень сложно привыкнуть к такой дисциплине: каждый день приходить по пропуску на работу, уходить строго по времени, четкий обед, норма выработки. А норма — это уже интенсивный труд. Любое швейное или текстильное предприятие это прекрасно понимает», — говорит Лугина.
Тем временем белорус всерьез пришел в ГАИ поменять поддельные водительские права с истекшим сроком на новые настоящие.
Кстати, ранее Госкомитет судэкспертиз сказал белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю.
Также синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли аномальной жары в Беларуси на неделе с 13 по 19 июля после надоевших ливней.