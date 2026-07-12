Глава «Камволя» Лугина вспомнила пошив юбок из 70 см импортной ткани в 1990-х

«Первые годы, наверное, было очень сложно привыкнуть к такой дисциплине: каждый день приходить по пропуску на работу, уходить строго по времени, четкий обед, норма выработки. А норма — это уже интенсивный труд. Любое швейное или текстильное предприятие это прекрасно понимает», — говорит Лугина.