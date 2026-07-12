Экс-хавбек «Бенфики» разбился в автокатастрофе в Португалии

Спортсмену было 43 года. Он завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Ману начинал путь в футболе в клубе «Алверка», а в 2006 году подписал контракт с лиссабонской «Бенфикой». В дебютном сезоне за «орлов» он провел 17 матчей, после чего выступал преимущественно на правах аренды — за итальянскую «Модену» и греческий АЕК.