Португальский футболист Ману погиб в ДТП

Португальский футболист Ману (настоящее имя — Эмануэл Жезуш Бонфин Эваришту) погиб в ДТП. Об этом сообщила национальная спортивная газета A Bola.
Спортсмену было 43 года. Авария, унесшая его жизнь, произошла в округе Лиссабон, уточнило издание.
Ману завершил спортивную карьеру в 2019 году. Он выступал за португальские клубы «Алверка», «Бенфика», «Витория» (Сетубал), «Вилафранкенсе» и другие. Среди иностранных ФК, в которых в разное время числился спортсмен, например: итальянская «Модена», греческий АЕК (Афины) и кипрский «Пафос».
Ранее сообщалось, что в Нидерландах погиб футболист Матс Гротенбрег.