Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Португальский футболист Ману погиб в ДТП

Португальский футболист Ману погиб в возрасте 43 лет, попав в ДТП.

Источник: Аргументы и факты

Португальский футболист Ману (настоящее имя — Эмануэл Жезуш Бонфин Эваришту) погиб в ДТП. Об этом сообщила национальная спортивная газета A Bola.

Спортсмену было 43 года. Авария, унесшая его жизнь, произошла в округе Лиссабон, уточнило издание.

Ману завершил спортивную карьеру в 2019 году. Он выступал за португальские клубы «Алверка», «Бенфика», «Витория» (Сетубал), «Вилафранкенсе» и другие. Среди иностранных ФК, в которых в разное время числился спортсмен, например: итальянская «Модена», греческий АЕК (Афины) и кипрский «Пафос».

Ранее сообщалось, что в Нидерландах погиб футболист Матс Гротенбрег.