Португальский футболист Ману погиб в ДТП

Ману завершил спортивную карьеру в 2019 году. Он выступал за португальские клубы «Алверка», «Бенфика», «Витория» (Сетубал), «Вилафранкенсе» и другие. Среди иностранных ФК, в которых в разное время числился спортсмен, например: итальянская «Модена», греческий АЕК (Афины) и кипрский «Пафос».